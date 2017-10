El consejo de CaixaBank se reunirá este viernes para estudiar un cambio de sede

Oh qué pena!



Pedirle cuentas a Más y al peluco, que decían que no se iban empresas de Cataluña.



No sé en qué váis a trabajar, porque turistas no queréis tampoco.



A quién le váis a cobrar los impuestos si tenéis la pasta fuera de Cataluña en paraísos fiscales.



Y al resto de España ya no le podréis pedir un céntimo.



Los patriotas se demuestran con el bolsillo, hasta ahora habéis vivido de los demás.



Qué pocas luces tenéis.