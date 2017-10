Banco Sabadell traslada su sede fiscal de Cataluña a Alicante

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, se ha defendido siempre de todos aquellos que le criticaban por ser cercano al mundo independentista catalán, argumentando que no es secesionista. Sin embargo, la realidad es que este banquero se codea con el clan Pujol (tal como ha desvelado en exclusiva OKDIARIO) y ha intentado sacar partido del proceso separatista mientras hacía negocio con los créditos y depósitos del resto de España.



El hecho de que LOOK haya pillado in fraganti a Josep Oliú no es casual. Las fotografías del presidente del Banco Sabadell en un lujoso yate en las costas de Formentera, junto a Jordi Pujol Ferrusola, el tercer hijo del ex presidente de la Generalitat, tan sólo pone de manifiesto que el banquero comparte mesa y mantel con lo más granado del independentismo catalán.



No es la primera vez que se descubren los escarceos de Oliú con el separatismo. A finales de 2015, en plena ofensiva secesionista el Banco Sabadell se desmarcó del comunicado emitido por el conjunto del sector financiero español, indicando que la independencia de Cataluña “no supone ningún riesgo para la seguridad jurídica”.



Sus colegas en el resto de bancos se quedaron estupefactos, ya que todo el mundo sabe que la secesión va acompañada del corralito y, como recordaba el comunicado emitido por las patronales AEB y CECA, tras una ruptura de Cataluña con el resto de España no se puede garantizar que los ahorros de los ciudadanos residentes en la región que gobierna Puigemont estén a buen recaudo.



El banco que preside Josep Oliú llegó a mandar una nota a sus empleados en la que planteaba que no habría problema para los clientes y trabajadores del Sabadell si triunfan los secesionistas. Y, además, señalaba que no apreciaba “riesgo alguno de seguridad jurídica” en el citado escenario. Fuentes financieras señalan a OKDIARIO que la posición del Sabadell generó una enorme sorpresa en el resto de entidades, ya que “se rompió la unidad” en el sector bancario frente a la ofensiva separatista.



Posteriormente, en marzo de 2016, Josep Oliú decidió financiar la nueva aventura mediática del que fuera director de de La Vanguardia durante 14 años, José Antich, con la creación del periódico digital ElNacional.cat. En este proyecto en el que el profesional de la comunicación defiende sus tesis independentistas y tiene como uno de sus principales patrocinadores al Banco Sabadell. Antich salió de La Vanguardia debido a sus posiciones cercanas al secesionismo.



Y en el Banco Sabadell hay más independentistas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, barajó incorporar el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad financiera Ramón Rovira, como máximo responsable de TV3. Rovira tiene el rango de subdirector general en el banco que preside Josep Oliú.



El director de Comunicación de Banco Sabadell, Ramon Rovira.



El acercamiento del Banco Sabadell con el mundo nacionalista va más allá del patrocinio de medios separatistas. Una de las directivas del departamento de comunicación de la entidad financiera pidió el voto para los independentistas en las pasadas elecciones catalanas del 27-S.



La responsable de Medios y Patrocinios del Banco Sabadell, Tona Catalá, pidió el voto para la formación secesionista Junts Pel Sí en las pasadas elecciones autonómicas catalanas que permitieron a Carles Puigdemont alcanzar la presidencia de la Generalitat y, con ello, comenzar el “proceso de desconexión” de España.



La petición la realizó a través de Twitter, según revelan los mensajes de esta red social capturados por la página web Dolca Catalunya que han sido borrados por Tona Catalá. En concreto, la directiva de comunicación del Banco Sabadell utilizó las etiquetas (hashtag) #Junts Pel Sí y #CatalunyaLliure para pedir “valentía” a los catalanes “en la defensa de la libertad”.



Este tipo de posicionamientos públicos no son habituales en los departamentos de relaciones externas de las empresas, y mucho menos en el caso del sector financiero, ya que su actividad es muy sensible. Fuentes del Sabadell indicaron a OKDIARIO que los mensajes publicados en la popular red social por parte de Tona se habían difundido “a título personal y nunca en representación de la entidad”.



Esta afinidad por el independentismo no es óbice para que Banco Sabadell tenga su principal negocio fuera de la comunidad autónoma catalana. Tal como recordó en un acto en la Cámara de Comercio el propio Oliú hace un año: “somos una empresa que hoy transciende del marco de Cataluña y España, con un 18% del negocio en Cataluña, un 57% en el resto de España, un 20% en Reino Unido y un 5% en América”.