Banco Sabadell y CaixaBank dejarán su sede en Cataluña si se independiza

No entiendo de que esperan. Dicen que actuan en el interes de sus accionistas. Pues el valor de los acciones ya esta desplomando. Dicen que actuan en el interes de sus clientes. Pues un bankrun, que ya esta progressando, no es el mejor para tus clientes. Dicen que actuan en el interes de sus empleados. Pues con lo que se esta cayendo con lo de arriba solo hace falta los primeros decsisiones de cerrar sucursales. De verdad que no entiendo que no actuan ya!