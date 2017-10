Los inspectores del Banco de España apuntan a que Bankia salió a bolsa con "provisiones pintadas"

DE TODO ESTE FOLLÓN QUE HA MONTADO EL CEREBRO DE LA PMAFIAP EN CATALUÑA, HAY DOS COSAS QUE EN EL FONDO ME ALEGRAN, Y MUCHO.



LA PRIMERA ES LA TRANQUILIDAD QUE ME DA EL VER A UN PUEBLO UNIDO, LUCHANDO POR SU LIBERTAD Y EXPULSANDO A LOS MALTRATADORES SALVAJES ENVIADOS POR RAJOY.



LA SEGUNDA CAUSA DE UNA PAZ INMENSA Y UNA ALEGRIA ES COMPROBAR QUE EL RAJOY Y LA CORRUPCIÓN DE LA BANDA NO TIENEN LA SUFICIENTE FUERZA PARA SOMETER AL PUEBLO CATALÁN A LO QUE LES SALGA DE LOS COJONES HACER CON ELLOS.



PD:



Rajoy no es Mazinger Z



Un día, dentro de muy poco, dejará de darse la vidorra, sin dar golpe, a costa de toda España, mientras su banda roba a manos llenas y el mira a otro lado