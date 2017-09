El bono de fidelización del Santander para accionistas de Popular logrará una adhesión del 50% esta semana

Por cierto a mí me llamó el director de mi sucursal y muy amablemente me dijo que me pasara por su oficina para ofrecerme este producto porque según él le sabía muy mal que hubiese perdido toda mi inversion. Jajajaja. Menudos pájaros estos. Le contesté que tengo 4 años para pensarme que voy a hacer, así que tranquilos.