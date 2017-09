Roldán (AEB) insta a finalizar la Unión Bancaria y a "ser realistas" con los requerimientos de capital

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha instado a finalizar el proceso de Unión Bancaria con la misma ambición que dio lugar a su creación, ya que "un proyecto a medio cocer" no sirve a nadie. El BCE considera que hay demasiados bancos en Europa y pide más fusiones.

En su opinión, en el cierre de esta Unión Bancaria son determinantes tres elementos: la creación de un fondo de garantía de depósitos europeo, el avance en las prácticas supervisoras y la ambición en la integración de los mercados bancarios y financieros en Europa.

En cuanto al primero de ellos, Roldán ha señalado durante su intervención en el VIII Encuentro Financiero organizado por Expansión y KPMG que el "gran obstáculo" es la situación del sector bancario alemán, "muy atomizado" y con necesidad de un fondo "muy generoso", pero ha apuntado que hay que ser "capaces de compatibilizar" la situación de Alemania con la necesidad de tener un fondo de garantía de depósitos común.

Por otra parte, ha señalado que es necesaria una "unificación verdadera de la supervisión" y que el día que se dé esta circunstancia se verán más bancos paneuropeos. "Hasta que eso pase, será difícil" que tengan lugar fusiones transfronterizas, ha apuntado.

Roldán ha señalado que "un banco que se resuelve es un banco que acaba siendo más sencillo de lo que era o en otras manos" y ha indicado que es necesario tener "mayor calidad" en los instrumentos financieros de 'bail in', bancos "más resolubles" e "ir a números que sean un poquito más realistas" en los requerimientos de capital.

Según ha explicado, "existen entidades medianas europeas que tienen que acceder a ese mercado y no van a encontrar capacidad de emisión a precios razonables". "Tenemos que ser realistas también", ha añadido.

En cuanto a la normativa de Basilea III, Roldán ha apuntado que se encuentra "cerca de la meta" y es bueno que se finalice. "Hay otras muchas normativas europeas que se están poniendo en marcha y es fundamental que se hagan de forma que preserven la competitividad del sector", ha apuntado Roldán, que ha añadido que "en EEUU el péndulo regulatorio está cambiando" y "Europa tiene que ser consciente" de los cambios regulatorios que ocurran en EEUU.

Caruana ve importante la "estabilidad regulatoria"

El director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Jaime Caruana, por su parte, ha destacado la importancia de "pasar a una situación de estabilidad regulatoria" en estos momentos y ha apuntado que tanto el sector privado como los reguladores están "convencidos" de ello.

Caruana ha explicado durante su intervención que el proceso de Basilea III "en los próximos meses se debería cerrar". En este sentido, ha señalado que "todo el trabajo técnico ya se ha hecho", por lo que se ha mostrado "convencido" de que "esto irá adelante", ya que "no es la primera vez que existe este tipo de parones".

"Se han hecho muchas regulaciones y de una forma bastante rápida", ha señalado el director general del BIS, para quien "es obvio que las cosas han cambiado, pero existe un marco para el análisis mucho más completo". En cuanto a los niveles de capitalización de la banca, "lo que se ha hecho es muy elevado y está muy por encima de los mínimos regulatorios", según ha apuntado.

Por su parte, el director de Relación con Supervisores y Reguladores de Santander, José Manuel Campa, que ha participado en la misma mesa redonda que Caruana y Roldán, ha apuntado que aún falta para culminar la Unión Bancaria, ya que mientras no se perciba que un banco puede captar ahorro en una región europea y canalizarla a otra, no estará terminada. "Todavía no estamos ni a la mitad", ha dicho.

"El futuro es digital"

Por otra parte, el presidente de la AEB ha señalado que "el futuro de la banca o es digital o no hay futuro", pero ha advertido que es necesario regular las actividades, no solamente a las instituciones, dado que las mismas actividades pueden ser realizadas por instituciones distintas.

"Misma actividad, mismos riesgos, misma regulación y supervisión", ha reclamado Roldán, para quien "sería un disparate que esa mayor competencia estuviera basada en el arbitraje de normas de conducta".

