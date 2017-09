El BCE prepara un nuevo índice de tasas de interés tras el fracaso de la reforma del euríbor

en pocas palabras, el euribor no sube y por tanto haran otro indice y lo dejara de partida en el 3-4% tranquilamente, si vuelve a bajar a rango negativos, entonces volveran a decir que no funciona y lo cambiara por otro indice, es decir, que por coj-ones el interes siempre va a exitir luego no es un parametro libre, esta por co-jon.es porque yo quiero,



asi de sencillo es lo que quiere el bce