BBVA aconseja a sus clientes ahorrar el 20% de los ingresos

Cobro 960 al mes, pago luz, gas, agua, comunidad, alquiler (310 euros), teléfono tuve que prescindir porque no podía pagarlo. Un hijo y mujer en paro. El 20% serian 192 euros y me quedarían 768 euros. Si resto los gastos mencionados antes apenas me llega para comer.



A veces creo que los banqueros con sus sueldos, no viven la misma realidad que la mayoría de la gente a pie, al igual que el conjunto de los políticos. Estáis en otro mundo queridos.