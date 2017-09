La Audiencia imputa responsabilidad penal a Deloitte en la salida a bolsa de Bankia

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el sobreseimiento del procedimiento en relación con la auditora Deloitte en el proceso judicial por la salida a bolsa de Bankia, donde hasta ahora figuraba como responsable civil, y a la que la Sala le atribuye responsabilidad penal.

El juez de la Audiencia, Fernando Andreu, exoneró a Deloitte de responsabilidad penal al considerar que la naturaleza particular de las sociedades profesionales otorgaba independencia del socio auditor, en este caso,Francisco Celma respecto a la consultora.

La Sección Tercera de la Sala de lo penal no comparte el criterio del juez Andreu y ha acordado extender la responsabilidad penal a la consultora al considerar que no tiene acogida esa autonomía profesional entre Celma y Deloitte. "Socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica", asegura el auto emitido hoy por la Sala. Por tanto, el tribunal considera que no está justificado la exoneración de la responsabilidad penal.

"Resulta difícil afirmar sin cuestionamiento que la sociedad fiscalizó adecuadamente las sucesivas auditorías siendo que al tiempo se producía un beneficio para la entidad; es por ello que debe continuar vigente la acción penal y deslindar en otro momento procesal, si se han adoptado todas las políticas de prevención de riesgos penales para la exención de responsabilidad criminal", añade.

Fernández Ordóñez, fuera del caso

La Sala sí ha confirmado la decisión de Andreu de archivar la causa contra el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).El auto aborda el recurso de la Confederación Intersindical del Crédito (CIC) en el que pedía sentar en el banquillo a los responsables de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy, así como del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera, Jerónimo Martínez Tello y Javier Aríztegui.

En relación con la responsabilidad del Banco de España, el tribunal asegura que el organismo no dio carta blanca a la entidad para cargar las pérdidas contra reservas, en términos de colaboración o acto de auxilio, la autorizaba en la medida que fuera justificada en buena forma. Respecto a la CNMV, el tribunal se acoge a que la ley penal no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica.

Finalmente, en otro auto, los jueces han rechazado los recursos interpuestos por Ángel Acebes, que fue consejero de la matriz de Bankia, BFA, y de Javier López Madrid, también exconsejero de la entidad, confirmando su responsabilidad penal.

