Banco Santander se postula favorito para comprar el Deutsche Bank de Polonia

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. Foto: Archivo

Banco Santander se sitúa a la cabeza en las ofertas por adquirir el negocio del Deutsche Bank en Polonia. El primer banco alemán puso a la venta el pasado mes de mayo parte de su negocio bancario en Polonia, Deutsche Bank Polska, en el marco del plan de reestructuración y saneamiento que está llevando a cabo. Entre los tres interesados se encontraban el banco polaco mBank, propiedad de Commerzbank; la tercera entidad más grande del país BZ WBK, perteneciente al Santander desde que la adquirió en 2010; y la entidad, también polaca, Bank Millenniun bcp, de Millenniun bcp.

Ya el pasado mes de julio, Millennium aseguró que había pasado a la segunda fase en el proceso de ofertas por el Deutsche Bank de Polonia, casi a la par que el mBank confirmó su retirada del proceso. Ahora, fuentes cercanas a la operación han informado a la agencia Reuters que la oferta presentada por Millenniun es "demasiado baja" y, por tanto, se está "tomando en consideración" la propuesta por la filial polaca del Santander.

Éste último extremo, confirmado además por una segunda fuente, siempre según la agencia de noticias británica. No obstante, ambas compañías siguen aún en la puja y, por el momento, no se han concedido conversaciones en exclusiva con ninguna de ellas. Desde el Santander aseguran a este diario que no van a hacer declaraciones.

División del negocio

El Deutsche Bank de Polonia es el duodécimo banco del país en términos de balance con un valor aproximado de 400 millones. Probablemente, el banco alemán divida el negocio polaco en partes vendiendo carteras de hipotecas, créditos al consumo y préstamos para pequeñas y medianas empresas. Actualmente, Deutsche Bank está inmerso en un plan de reestructuración para simplificar su estructura y reducir costes por 2.100 millones, hasta situarlos en 22.000 millones en 2018. Este objetivo le lleva directamente a desprenderse de activos no estratégicos para liberar capital.

El sector financiero polaco ha vivido en los últimos meses una serie de operaciones corporativas (como la compra del 33% del segundo banco del país, Pekao, por la aseguradora PZU y el fondo PRF) impulsadas por la fuerte competencia, los bajos tipos de interés y la pretensión del partido Ley y Justicia (PiS), actualmente en el poder, por frenar la excesiva propiedad extranjera.

La filial del Santander en el país disminuyó un 6% su beneficio en 2016, hasta los 272 millones, y en el primer semestre del año ha ganado 142 millones, un 17% menos que en el mismo periodo del año anterior.

700 millones de euros

Es la cantidad que pide Deutsche Bank por su negocio minorista en España, que también puso a la venta, en esta ocasión, el pasado mes de marzo. El banco alemán perseguía cerrar la operación en abril, sin embargo, seis meses después aún continúa bajo negociación. Por el momento, entre las entidades que se han interesado por el cuaderno de venta de la filial española están BBVA, ING o Abanca.

