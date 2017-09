Banco Popular registró unas pérdidas de 12.200 millones durante el primer semestre

Y nos lo creemos claro. Por lo que se ve este banco fue una mina contabilizando pérdidas. 5000 millones aproximadamente en estos últimos años, más de 25.000 millones a provisiones y ahora nos salen con los 12.000 millones de pérdidas. No me creo nada de nada por inverosímil. De ser así años hace que tenía que haber sido intervenido y no dejar a sus accionistas a la luna de Valencia. Me temo que nadie responda por el desaguisado salvo sus maltrechos propietarios entre los que me encuentro.