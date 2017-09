El rescate bancario vuelve a crecer: el Banco de España da por perdidos otros 1.400 millones y van 62.700 millones

Te pido disculpas Carmen por el insulto, pese a no ir dirigido a tu persona. Sólo comento cuando asoma la patita Luas. El es un faltón que se pasa el día insultando y ensuciando los debates. Canta a la legua que es un comunity manager del PP. Se pasa el día en este periódico.



Observo con estupefacción que en numerosas noticias más de la mitad de los comentarios son suyos, utilizando distintos nicks y estilos. Pero a diferencia de el. Yo se leer los IP de los comentarios y puedo demostrarlo.



Lo que me causa más rabia es que el moderador sea cómplice de este individuo, puesto que no actuan para poner freno a estas prácticas de manipulación política pudiendo hacerlo (simplemente cambiando el sistema de comentarios, requiriendo identificación).



Llamame el azote de Luas. Y no pienso parar hasta que desaparezcan estas prácticas antidemocráticas de manipulación de opinión pública. Es mi pequeña aportación.



Y que conste que no voto a Podemos como el cree. Evidentemente tampoco al PP, Dios me libre.



Me alegro de conocerte Carmen. Por cierto, no tienes nada que ver con un tal Randall, verdad? Es por descartar,ja,ja,ja