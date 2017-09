El Popular recibe los 6.880 millones de la ampliación del Santander

Lo tenían todo muy bien planeado. Incluso las fechas. No es casualidad, que hayan aprovechado el mes de Agosto (declarado inhábil para actuaciones judiciales), para devorar las vísceras de la pieza abatida. Me refiero a la venta del 51% del parque inmobiliario del Popular con un 66% de descuento al fondo Blackstone. Estos fondos buitre, son también los que colaboraron al acoso y derribo del Banco Popular con sus operaciones de "cortos" y con la inestimable colaboración por inacción de los organismos oficiales del estado. Al ladrón se le debe detener en el momento del robo y confiscarle el "botín" hasta que se aclare el tema. No detenerle un mes después, cuando ya ha vendido parte del "botín", en el mercado negro. En resumen, esperemos que los jueces hagan justicia y se restituya lo mal adquirido . De lo contrario, si los jueces no actúan con justicia, se habrá traicionado a la "CONFIANZA Y LA CREDIBILIDAD", en entidades financieras e instituciones oficiales. LA CONFIANZA Y LA CREDIBILIDAD SON LOS PILARES BÁSICOS Y FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO.. No lo olvidemos.