La banca sólo consume el 15% de las provisiones por 'cláusulas suelo'

Spain is diferent

En el caso de BBVA ni sale reflejado, dado que no están devolviendo en la mayoría de los casos y nos están mareando con excusas para no acatar la sentencia. Eso si te dicen muy amablemente que vayas por la vía judicial si estás interesado. La foto del gobierno con el procedimiento abierto sencillo quedo muy bien. Como siempre no vale para nada.