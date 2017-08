Los bonistas de Banco Popular acusan a la JUR de provocar la crisis de liquidez

No solo deben anular este robo premeditado y auspiciado gracias a De Guindos, Saracho, Botín y compañía.



En cuanto tiempo los jueces pidan las actas (con hora exacta) de la subasta, informe Deloitte y resolución se destapara todo lo realizado ilegalmente dentro de un procedimiento que debería ser transparente.



Y como sigan tirando del hilo y pidan titulares públicos que sacaron dinero del Popular, día y hora, ... verán que no hubo pánico y colas para retirar el dinero del Banco Popular, sino que desde instancias públicas orquestaron una fuga de depósitos que unido a la ayuda de Saracho (no dio avales suficientes, pidió ser intervenido sin contar con el Consejo, filtro a Ana Botín que se quedaba sola en la subasta,...



Se va a liar en los juzgados y sino se liara en la calle cuando los robados vean que no existe justicia.