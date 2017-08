Santander cierra la venta del 51% del negocio inmobiliario de Popular a Blackstone

VAMOS A VER HACE 2 MESES EL POPULAR NO VALÍA NADA, BUENO PERDÓN 1 EURO Y AHORA VENDEN LA MITAD DEL LADRILLO DEL POPULAR BUENO EL 51% POR 30.000 MILLONES DE EUROS? ESTO COMO SE LLAMA? ROBO? INJUSTICIA?TOMADURA DE PELO? RISION?SIN LEY?INJUSTICIA?......NO SE QUE NOMBRE TIENE ESTO LA VERDAD Y MIENTRAS TANTO 305.000 FAMILIAS QUE ESTAMOS VIENDO PASAR TODO Y QUE HEMOS PERDIDO TODO? ESTO COMO LA JUSTICIA NO NOS DE LO NUESTRO, CREO QUE A LLEGADO EL MOMENTO DE TOMARNOSLA POR NUESTRAS CUENTA Y DEJARNOS DE TANTO IMPASISMO Y SALIR EN BUSCA DE QUIEN SEA Y DONDE SEA HASTA QUE NOS DEVUELVAN TODO NUESTRO DINERO Y LO QUE NOS PERTENECE Y LLEGAR HASTA DONDE HAGA FALTA, NI GOBIERNO NI POLÍTICOS NI NADA, ES EL PAN DE NUESTROS HIJOS Y CON ESO NO SE JUEGA Y ELLOS LO ESTÁN HACIENDO, AHORA NOS TOCA ACTUAR A NOSOTROS SI LA JUSTICIA NO NOS DA LA RAZÓN