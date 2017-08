Accionistas y fondos apuran el plazo para recurrir el fin del Popular en la UE

NO NOS VALE AQUELLO DE " EL QUE SE METE EN BOLSA YA SABE PUEDE GANAR



O PERDERLO TODO, NO.NO.NO.



TENEMOS QUE SABER DIFERENCIAR DOS COSAS MUY DISTINTAS, EN EL TEMA DEL CASO DE LOS ACCIONISTAS DEL BANCO POPULAR.



1ªEL RIESGO DE GANAR Ó PERDER EN BOLSA ESTA CLARO. PERO CUANDO LA "FLUCTUACIÓN DEL VALOR" DE LAS ACCIONES OBEDECE A CAUSAS TÍPICAS DEL DESARROLLO DEL NEGOCIO, MERCADO, Ó COMPETENCIA.



2º OTRA COSA, DIAMETRALMENTE OPUESTA ES PERDERLO TODO POR EL "ROBO Ó EXPOLIO" QUE SE HA PRACTICADO EL EN CASO DE LOS ACCIONISTAS DEL BANCO POPULAR. AQUÍ NO HA HABIDO "JUSTICIA", TODO



SE HA DESARROLLADO CON NOCTURNIDAD, ALEVOSÍA, OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN SUPUESTAMENTE ENGAÑOSA.( POR ESO NO LA PUBLICAN)."INFORME "DELOITTE". Y LO MÁS GRAVE, TODO ELLO, CON LA COLABORACIÓN POR LA INACCIÓN DE LOS ORGANISMOS OFICIALES CREADOS PRECISAMENTE PARA CONTROLAR TROPELÍAS Y DEFENDER LA LEGALIDAD DE LOS MÁS DÉBILES. NO SABEN, NO LES CONSTA, YO NO ESTABA. EN RESUMEN UNA CONSPIRACIÓN MUY BIEN ORGANIZADA DESDE EL MINUTO CERO.