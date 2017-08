Unicredit logró un beneficio de 1.853 millones en el primer semestre

Supone un incremento del 40% respecto al año anterior

Unicredit obtuvo en el primer semestre de 2017 un beneficio neto de 1.853 millones de euros, un 40,2% más que los 1.321 millones de hace un año, mientras sigue con su plan de reducción de los créditos deteriorados, informó hoy el grupo.

En cuanto al segundo trimestre, el beneficio neto fue de 945 millones de euros, un 3,3% más que durante el mismo periodo del ejercicio precedente, cuando fue de 916 millones.

Los ingresos en el primer semestre se contrajeron un 2,5%, al pasar de los 9.937 millones del año pasado a los 9.688 millones de este año, mientras que en el segundo trimestre del 2017 fueron de 4.855 millones, un 7,8% menos que los 5.262 millones del 2016.

A fecha de 30 de junio de 2017, Unicredit aumentó su cuota de capital ordinario de nivel 1 (CET1) hasta el 12,8%, un 2,5% más que el que registró en términos interanuales gracias a la cesión del banco polaco Bank Pekao.

El consejero delegado de Unicredit, Jean Pierre Mustier, aseguró que "gracias a la implementación del plan se ha logrado registrar señales prometedoras en todo el grupo, con un reforzamiento de la actividad comercial en todas las principales áreas de negocio".

Crédito moroso

Mustier explicó que en julio ha concluido la primera fase del proyecto FINO, iniciativa que responde al acrónimo "Failure Is Not an Option" y adoptada el pasado febrero para reducir el nivel de créditos morosos brutos que acumulaba.

En el marco de este proyecto, el pasado 17 de julio Unicredit anunció el acuerdo para la cesión de 17.700 millones de euros en créditos morosos a las firmas estadounidenses de gestión de fondos, Fortress Investment Group y Pimco.

En este sentido, Unicredit continuó con sus planes de mejoramiento de la calidad de sus activos y, en el segundo trimestre de este ejercicio, redujo sus créditos deteriorados brutos de los 55.300 millones del primer trimestre a los 53.000 millones del segundo.

En este sentido la entidad afirmó que su perfil de riesgo "ha mejorado" y la relación entre los créditos deteriorados y el total cayó del 11,4% del primer trimestre de 2017 al 11% el segundo.

Contención de gastos

La entidad, la mayor de Italia, seguirá implementando su programa de contención del gastos y desde diciembre de 2015 ha clausurado 464 sucursales, un 49% de las 944 que prevé cerrar en su Plan Industrial hasta el 2019. El banco prevé que este año otras 186 sucursales echen el cierre.

Entre el 6 y el 27 de febrero de este año, Unicredit completó una ampliación de capital de 13.000 millones de euros, la más grande de la historia financiera del país, enmarcada en su plan de saneamiento de sus cuentas para el periodo 2017-2019.

PUBLICIDAD