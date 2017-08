Los accionistas minoritarios impugnarán mañana en Bruselas la resolución sobre Banco Popular

AVISO A NAVEGANTES. Que no tengamos que lamentarnos. Cuando hechos como el expolio a los accionistas del Banco Popular, se han llevado a cabo, de esta manera tan burda, se entra en un terreno peligrosísimo . Máxime cuando la "JUSTICIA" y "ORGANISMOS OFICIALES", no cumplen con su cometido. En el siguiente paso, se suelen justificar los métodos violentos en su más amplio sentido. Ya estamos viendo agresiones verbales y físicas, en algunas de las oficinas del Banco Popular. Ojo que a quienes les han robado todo impunemente y no tienen nada más que perder, no tienen miedo a enemigos grandes ni pequeños. Van a por todas. Incluyendo las agresiones físicas y a oficinas, como se está viendo. Aún se está a tiempo de rectificar. DEVOLVEDNOS LO ROBADO. Así de simple.