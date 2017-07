La gran banca gana un 17% más en España por mayor actividad comercial

Luas, te lo dije hace mucho. No comento casi nunca ni en este periódico ni en ningún otro. Siempre prefiero escuchar la opinión de otros (bien informados, educados y objetivos) que la mía propia. Pero desde que te conocí, tras haber conocido casos de comunity managers del PP que defendía la honorabilidad de Ignacio González (reconocido en sentencia judicial), me dí cuenta de que eras otro evidente caso de manipulación mediática y no pienso permitirlo.



También te lo he dicho anteriormente, que no he votado en la vida a PODEMOS (no te voy a decir a quién voto) pero que me parece una alternativa necesaria para desalojar de España el bipartidismo que sólo defiende los intereses corporativos defendidos por los distintos Lobbys.



Por lo tanto, tenlo claro, no cejaré en mi empeño de denunciar públicamente tus mentiras y manipulación. Y para ello utilizaré multinicks, usaré vuestro estilo soez y maleducado cuanto sea necesario.



Ciertamente no tengo tanto tiempo como tú para estar todo el día conectado porque yo trabajo, no soy un parásito como tu. Pero el resto del tiempo seré el azote de todos los trolls que rellenas los comentarios de este foro.



Entendido Luas? Entendido economista?