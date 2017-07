Santander ganó 3.616 millones hasta junio, un 24% más, incluido el Popular

El que te falseo todo en primer lugar NO fue el Santander...



Segundo: me parece genial que los denuncies para ver si algo que se puede rascar (un servidor lo duda mucho ya que el banco se desangraba y no tenía suelo...) cualquier simulación no creo que salga positiva para los accionistas... con una valoración en bolsa de 2000 millones ya me dirás tú...



Y en tercer lugar: YO me lo tomaría con mucha más GALLARDÍA que tú... Entiendo lo suficiente para deciros que si estuviese en tu lugar no esperaría sacar mucho de aquí y que el SANTANDER no ha tenido la culpa de lo acontecido..... el banco se desmoronaba sin freno cualquier simulación que se hiciese a futuro sin la intervención del Santander hubiese llevado al popular una valoración próxima a los 0,xx céntimos... Y esto os lo dirán en los juzgados sino al tiempo y espero que cuando pase acaches la cabeza y me des la razón en este mismo periódico... hablas del popular como si fuese una joya, pero la realidad era otra, no era más que un tren descarrilado..