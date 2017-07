La ampliación de Santander confirma el respaldo a la compra de Popular: supera más de 8 veces la oferta

7> Habiendo frecuentado esos ambientes decadas, confieso que es bonito ver la "fidelidad" a la secta de sus captados. No basta que decadas haya regalado dinero a todo cuanto fuese ente dentro de la Iglesia catolica (a nosotros, en la nuestra, combis y un credito de 70mill ptas a 3% por debajo de la inflaccion), que ahora la culpa es de SAracho y Santander.



No entiendo porque NADIE MAS OFRECIO NI UN EURO POR POPULAR.



No preocuparse: gracias a la informacion privilegiada (alguien lo duda??) la secta tiene su dinero a buen recaudo...