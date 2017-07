Grandes inversores demandarán a Banco Santander por la quiebra de Popular

DIVIDE Y VENCERAS- ESTAMOS ANTE UN ROBO MUY BIEN PLANIFICADO Y MUY BIEN EJECUTADO.Esto es una tomadura de pelo. Se quedan con un banco por 1€ y generosamente quieren pagar a los que fueron a la ampliacion de capital.¿Y LOS ACCIONISTAS que se jodan?¿ Y LOS QUE COMPRARON DEUDAS que se jodan?. PERO ES TAN DIFICIL QUE EL BANCO SANTANDER PAGUE A LOS ACCIONISTAS DEL POPULAR BIEN EN METALICO O BIEN EN ACCIONES A X AÑOS. Solo con el dinero que van a dedicar a pleitos, las perdidas por clientes que se le van a marchar enfandados, las perdidas por clientes que van a ganar....TENDRIAN SUFICIENTES PARA DEJAR ARREGLADO DE FORMA HONESTA EL TEMA . QUE VERGUENZA.LA INVERSION TIENE UN RIESGO, PERO LA INVERSION NO ES UN ROBO,NI UNA ESTAFA que es lo que ha sucedido. Un precio justo:1º.-EFECTIVO: Que devuelvan la inversion que haya hecho cada accionista o tenedor de deuda del popular.2º.-EN ACCIONES: pagar en acciones del santander la inversion que haya hecho cada accionista o tenedor de deuda del popular, a fecha de la venta.



La actual crisis comenzo porque el capitalismo cometio una serie de irregularidades financieras debido a la desregulacion del mismo. La crisis de desconfianza en el sistema financiero dio paso a la actual crisis a nivel internacional. Las autoridades de todo el mundo se conjuraron para que la desregulacion diera paso a una regulacion que controlara las actividades del mercado. PUES BIEN LA EXPROPIACION DEL POPULAR VIENE A DECIR QUE EN ESPAÑA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS HAN ESTADO DESREGULARIZADAS, QUE LAS INVERSIONES NO HAN ESTADO GARANTIZADAS POR LAS AUTORIDADES AL PERMITIR LA DESREGULACION DE LOS MERCADOS. ...La inseguridad juridica que puede dar lugar como la justicia no subsane todo este despropocito puede ser de consecuencias impredecibles.¡CUIDADO!.ESTAMOS ANTE UN ROBO MUY BIEN PLANIFICADO Y EJECUTADO. PERO QUE NO SE CONFUNDAN NO LES VA A SALIR GRATIS, PAGARAN UN ALTO PRECIO SI NO RESUELVEN EL TEMA DEL B.POPULAR DE FORMA JUSTA.Y QUE NO MIENTAN MAS LOS BANQUEROS CON MOROSIDAD,SOLVENCIA,...



¿QUE NO MIENTAN MAS LOS BANQUEROS?-- EL ESTADO ESPAÑOL causa: 1º.- fallo en los controles del banco.2º.-Informacion falsa a los inversores.3º.-hundimiento con las mafias bajistas del valor bursatil.4º.- Informacion privilegiada para retirar inversiones y probocar la falta de liquidez del banco popular.5º.-Expropiacion del bien privado.6º.- Donacion o venta simbolica de bien ajeno privado. ¿Porque no permitieron que el banco se vendiera en su día cuando tenia valor?¿Porque no permitieron una ampliacion de capital de los accionistas para salvar su inversion?¿El BSCH no tiene dinero para pagar el 5º banco o compensarlo de alguna forma con acciones?. LO RAZONABLE ES QUE PAGUEN LA INVERSION QUE HAYA HECHO CADA ACCIONISTA O DEUDORES, pequeños y grandes, lo pueden pagar con dinero o con acciones. DE NO SER ASI las demandas judiciales seran la setencia de la inseguridad juridica en España, de la expropiacion de un bien privado por el estado, la donacion de un bien ajeno a una familia particular.....QUE NO SE CONFUNDAN NADIE SE VA A DEJAR ROBAR DE ESTA FORMA Y EN ESTOS TIEMPOS.