Popular sufrió una fuga de depósitos de 9.300 millones entre abril y mayo

Especial atención merece la filtración a Reuters/Francesco Guarascio del 31 de mayo cuya autoría ha negado König (su locuacidad en las declaraciones a BloomberTV -ver a partir minuto 4:50- no las puede negar porque están grabadas). La JUR no puede permanecer ajena a esta filtración que se ha producido en su seno y hay que exigirles que la investigue en búsqueda del filtrador (¿Carrascosa? ex PwC con Guindos 2008/11 y ex-FROB también con Guindos es ahora Director de Resoluciones de la JUR en Bruselas). En todo caso no se debería permitir que los filtradores acampen a sus anchas y con impunidad.