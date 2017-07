Deutsche Bank: "Asumimos un Brexit duro que sería peor de lo que la gente piensa"

Al 4 te han engañado. El último año del PP ya se baja la deuda en 1.000 millones. Ese superávit estructural (se repite todos los años si no se suben los gastos o se bajan los impuestos) se mantiene en 2015 PORQUE EMPEZÁIS A GOBERNAR EN JUNIO, con los presupuestos cerrados.



Los 1.000 millones de 2015 se los apuntas al PP.



Y lo ocurrido en el 2016 es de todos sabido, no ejecutáis el presupuesto (los gastos) porque sois incapaces de tramitar los expedientes. Gracias a que no sois capaces de gastar más y que Montoro os lleva a los tribunales cada vez que se os va la olla, el superávit que dejó el PP acabará él solito con toda la deuda (que era también toda del PP, ojo).



Muy a pesar vuestro. Vuestro plan era declarar la deuda ILEGAL anterior Y empezar de cero, endeudándonos de nuevo.



Ni habéis cumplido lo uno ni os han dejado gastar lo que queríais (GRACIAS MONTORO).



Teniendo en cuenta que no sois capaces ni de cumplir los horarios (esos porrillos...) estáis acostumbrados, desde pequeñitos, a apropiaros de los éxitos de los demás... y de sus casas...