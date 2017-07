¿Quién era Miguel Blesa? Muere el primer banquero que pisó la cárcel tras la crisis

Pues yo, si tuviera un enfermedad terminal o hubiera sufrido un accidente y me dicen que me tengo que quedar en una silla de ruedas para el resto de mi vida o el dolor no se te va a ir jamas, seguramente me suicidaria. Para vivir con dolor fisico, mejor dejo de vivir. No se. Es mi opinion. Si yo fuera Blesa, a mi me encantaria que me metieran en la carcel. Sobre todo porque dicen que se come muy bien. Jejeje. No me extraña. Damos de comer a todos los presos. Y lo que ya deberia ser normal es que los politicos y los banqueros que hayan robado se acostumbren a ir a la carcel. Porque, si no, vaya porqueria de justicia que tenemos. La justicia debe ser igual para todos. Pero, en España, si eres politico o banquero, normalmente te perdonan.