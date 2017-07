El capital riesgo redobla su apuesta por España y cuadruplica su inversión

La patronal, Ascri, augura un año récord para este tipo de operaciones

El negocio del capital privado sigue viento en popa y se prepara para lograr uno de sus mejores años. La cifra de inversión en el mercado español se situó en 3.046,5 millones de euros de enero a junio, según los datos de la patronal del sector (Ascri), lo que supone cuatriplicar la cifra registrada en el mismo periodo de hace un año. Es más, la perspectiva es que esta tendencia se mantenga y se supere la cifra récord de 2005, cuando el sector invirtió más de 4.000 millones de euros en el país. En palabras del presidente de Ascri, Juan Luis Ramírez, "la tendencia será parecida en el segundo semestre del año, tanto en volumen de inversión como en número de operaciones, por lo que prevemos un cierre de año récord".

En cuanto a los motivos del avance del sector, Ramírez alude a "la consolidación del crecimiento de la economía española, la recuperación de la confianza extranjera, así como la buena base de empresas para invertir en España". "El sector tiene mucha vitalidad y hay dinero para seguir creciendo, vamos a ver muchas operaciones en los próximos meses", añade el presidente de Ascri y socio fundador de la gestora española Portobello.

No obstante, el 75% de la inversión de capital privado en España procede de fondos extranjeros, que han sido los protagonistas de las grandes operaciones del semestre -la compra del fondo británico CVC del 25% de CLH o de las residencias Vitalia Home; la adquisición de Allfunds Bank por parte de Hellman & Friedman, entre otras-. De hecho, hay varias operaciones que todavía no han sido contabilizadas por Ascri por no estar cerradas completamente, como la adquisición de Telxius por parte de KKR, la compra de Pronovias de BC Partners o la de Aernnova del consorcio de Towerbrook, Torreal -el fondo de Juan Abelló- y de Península Capital.

Frente a esto, también es destacable el papel de las gestoras de capital privado nacionales, que han dominado las operaciones del denominado middle market, que ha representado el 38% del total (786 millones de euros) gracias a la gran liquidez que tienen en la actualidad. Como la adquisición de Blue Sea Hotels de Portobello, la de Satlink de Artá -el fondo de los March-, la de Araven por parte de GED, entre otras.

En términos de captación de fondos (fundraising), en el primer semestre del año se levantaron 1.133 millones de euros, un 4,6% menos que en el mismo periodo de hace un año. Esta leve bajada se debe a la oleada de captación de recursos de los meses anteriores. En este sentido, son varias las gestoras que se encuentran inmersas en este proceso como Portobello, Artá, Realza, GED... entre otras.

Por otro lado, la desinversión también ha mantenido el ritmo y ha registado unos datos muy positivos en el primer semestre del año. En este sentido, el volumen desinvertido -se computa a precio de coste- se situó en 2.023 millones de euros, un 117% más que en los primeros seis meses de 2016, en 103 operaciones. Entre ellas destaca la venta de Quirón Salud, Parques Reunidos, Vela Energy, Vitalia, Flex, entre otras. Sin embargo, frente a la tendencia de otros años, en el primer semestre de 2017 no se produjo ninguna desinversión vía salida a bolsa, ya que el 77% del volumen desinvertido fue mediante venta a terceros y un 13% mediante la venta a otro capital privado (SBO, por sus siglas en inglés). Esta última cifra es especialmente baja si se compara con el 30-35% que representan las ventas a otros fondos en el resto de Europa.

Piden eliminar trabas a la inversión en España

Durante la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre, los representantes de Ascri hicieron especial hincapié en que se eliminaran ciertas trabas a la inversión de los fondos nacionales en España. En este sentido, el vicepresidente de Ascri y socio de Altamar Capital, Miguel Zurita, reclamó que hay que "mejorar la legislación para poder competir en igualdad de condiciones con los fondos extranjeros". Entre sus peticiones destaca la reforma del impuesto de sociedades y la eliminación de las comisiones en cascada.

