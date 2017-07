Un tercer informe decidirá si se compensa al accionista de Popular

La instrucción dada por la JUR el día 6 de junio al anochecer, y discutida en una maratoniana noche de "cristales rotos" como yo la llamo, fue "atendida" por el FROB sin ninguna objeción, por la visto, a las seis de la mañana del día 7 y puesto el Banco Popular a la venta inmediatamente, cosa que aprovechó doña Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea, comprando un entidad bancaria con solera y prestigio por un simbólico euro.



No ha ocurrido lo mismo con Italia, cuyo gobierno no aceptó las órdenes del BCE, salvando al Monte dei Paschi di Siena de una incautación inminente, y con la sola pérdida de una quita para sus accionistas, según tengo entendido. O sea un rescate pactado entre Italia y Bruselas, cosa que no ha ocurrido en España. El Estado italiano inyectará 3900 millones para salvar a ese Banco.



Además, con cargo a los contribuyentes, el Estado italiano rescatará con cerca de 17.000 millones a otros dos bancos: Populare de Vicenza y Veneto Banca, que serán absorbidos por Intesa Sanpaolo



No ha ocurrido lo mismo con nuestro inefable FROB. No solamente ha aceptado sin chistar las órdenes de la MUR, sino que se negó a poner dinero de los contribuyentes españoles (De Guindos dixit) cuando supone un agravio comparativo con los 22.400 millones que sí dio para Bankia.



Además, con el agravante de los motivos de la resolución: la falta de liquidez y el informe Deloitte, del cual parece ser habían dos o tres distintos. En uno de ellos se cifraba la solidez del Popular entre -2.000 millones y -8.000 millones. Dos cifras que evidentemente, se dan bofetadas., con un diferencial del 400%



Pero es que, además, parece ser que hay otro informe, firmado también por Deloitte en el que se daba al Popular un patrimonio de + 1.500 millones. De ser cierto, y yo creo que lo es, o incluso más, a los accionistas nos hubiera correspondido 0,375€ por acción, en caso de un concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) o de una quiebra del banco.



Nada de esto se hizo, y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, cuya motivación es "gestionar los procesos de reestructuración del sistema financiero en España" ...



Permítame que me ria, pero es ofensivo su "objetivo", porque en este caso actuó como sino existiera. Vamos, que el FROB tenía ya decidido la "venta" y el BdE no poner liquidez.



Lo cierto es que los accionistas del Banco Popular, la mayoría por no decir todos, actuábamos como inversión a largo, sin motivos especulativos (salvo las impresionantes ventas a corto efectuadas por auténticos tiburones financieros, y cuya operativa en ningún momento fue denunciada ni coartada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni tampoco suspendió la cotización en los momentos más dramáticos de las bajadas en el precio de la acción Su Presidente mirando para otro lado y "dejando actuar al mercado"



Por tanto no se nos puede tachar de arriesgados especuladores, como han hecho algunos periódicos económicos. En lugar de tener los ahorros en cuentas bancarias los teníamos en un banco de solera, que incluso repartía dividendos.



El Banco de España, con Linde a la cabeza, había constatado la solvencia del Popular, que incluso había superado los últimos test de resistencia (y confirmado con absoluta impunidad y descaro por el Ministro de Economía, de Guindos), y apoyado aún más por el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo Montojo, al asegurar en televisión que "tranquilidad absoluta" con respecto al Popular.



María Fernández Conradi, sé que me estoy excediendo en mis comentarios, pero se trata de una actuación nefasta y repugnante por parte de la Unión Europea, del BCE con sede en Frankfurt, de la JUR, del MUR y del presidente Mario Draghi, tan él y tan satisfecho de cómo ha ido el primer expolio de un banco de la Uniòn Europea, que espero sea primero y último. Le pido disculpas por mi exaltada exposición, pero es que estoy arruinado y aún no he podido pegar ojo desde el día 7 de junio de 2017.



Puesto que hay tiempo hasta el 7 de agosto para ir contra esos criminales (criminal es quien comete un crimen) de cuello blanco y espléndidos sueldos, espero que ese bufete de prestigiosos abogados litiguen contra Europa, y que Bruselas o Frankfurt paguen hasta el último euro del dinero que nos han robado. Total, tampoco sería tanto. Si damos por bueno un patrimonio del Popular de 4.000 millones en lugar de los 10.700 millones de su balance, nos tocaría un euro por acción (con lo cual algo recuperaríamos) y a la odiada y maldita Europa financiera sólo le costaría 4.000 millones, una propina, vamos. Sino prospera, pues al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ganaremos, soy optimista.



No me extiendo más, como sería mi deseo, sobre la actuación del Banco de Santander. Sólo decir que estoy convencido de que esa incautación, esa apropiación arbitraria de los ahorros de más de 300.000 accionistas, fue tramada en contubernio entre Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea y Luis de Guindos Jurado, durante la misteriosa reunión del Bildelberg 2017, en Chantilly, Virginia, EEUU, en una noche loca de pasión entre un par de estafadores de ambos sexos (AB+LG)



A la Botín ya se le auguran unos beneficios por su indecencia, de más de 18.000 millones de euros.