Último día para ir a la ampliación si es cliente de Banco Santander o Popular

No me extrañaría nada que mañana los derechos bajaran un 15 % o más pues creo que se van a vender a mercado todos aquellos derechos de accionistas que no hayan solicitado acudir a la ampliación.



De todo modos, creo que no merece la pena ir a la ampliación porque cuando empiecen a cotizar tal cantidad de acciones esto se va a 3,5 €. Pienso que ahora la está manteniendo el cuidador y que poco a poco la dejaran caer porque no puede seguir cuidándola por tiempo indefinido.



Tiempo al tiempo. Y encima viene agosto.