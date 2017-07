Los empleados de la banca reclaman pólizas de responsabilidad jurídica

El 80% de ellos deberían estar en la cárcel por estafadores.



Y no vale eso de que "Yo cumplía con lo que me mandaban" Porque estoy seguro de que a ellos mismos no les han pillado con preferentes ni chanchullos similares.



Dice un refrán: Tan cbrn. es el coronel como los que van tras él"



No, en mi opinión los empleados de la banca de inocentes no tienen nada de nada. Lo saben y lo sabemos.



¿Alguien tiene la misma consideración hacia estas personas que la que tenía antes del Ladrillazo, las preferentes, el rescate y las clausulas suelo? Yo creo que no y que no, y que la desconfianza y rechazo que generan estas personas al resto, está más que justificada.



No todo vale en esta vida y no todo se justifica por miedo, temor o presiones del tipo que sean.



Lo han hecho y las consecuencias están ahí. Aunque nadie se lo eche en cara, se percibe en el aire en torno a ellas.