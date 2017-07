Los bancos incrementan un 7% los ingresos por comisiones hasta marzo

El negocio bancario esta obsoleto tanto en infraestructuras red de oficinas que no aportan nada que no sea cobrar por tener domiciliados recibos y poco mas, como por la base de su negocio el préstamo que no fluye a no tener a quien prestarlo por salarios y trabajos precarios. El final de sistema financiero actual es cuestión de tiempo y solo la permisividad dada por los bancos centrales mediante créditos públicos e inyecciones de liquidez les ha sostenido a pesar de ser inviables.