El Santander copa 3 de las 4 mayores ampliaciones de la historia de España

Parece broma pero no lo es. El Santander paga a los accionistas con su propio dinero o en su defecto con papelitos. Cada vez estoy mas convencido de que el banco rescatado fue el Santander y no el Popular. Tenían que hacerlo así para que no se notara esta ampliación. Es un banco con problemas que sigue repartiendo dividendo a costa de los propios accionistas para hacer creer al mercado que todo funciona adecuadamente.