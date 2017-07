Las hipotecas más baratas de la época del 'boom' salen ya casi gratis

true story. yo pago 0,65 al año por lo que debo al banco jaja. y mis ahorros me rinden al 4%. no siempre van a ser ellos los que ganen no? dejen al ciudadano lucrarse un poco de vez en cuando. que cuando el banco especula y quiebra es el ciudadano el que lo rescata y cuando ganan dinero se lo quedan ellos.