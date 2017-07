Los bancos disminuyen al 8% de sus beneficios el pago de impuestos

El negocio de la Banca, con tipos de interés como los actuales está muerto. Las perspectivas de inflación a medio plazo, no anuncian grandes subidas y vivir de las comisiones se hace duro por la competencia. Hasta ahora van tirando a base de reducir provisiones para maquillar la cuenta de resultados, pero si esto se prolonga no quedará otra que reducir los costes vía cierres y despidos. EL negocio ya no da para más. Internet acaba con los intermediarios, sean financieros o no.