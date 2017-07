Popular permitirá que Iberia vuelva a ser el primer mercado del Santander

Con el negocio normalizado, supondría el 24% del beneficio

Uno de los mantras más repetidos por la dirección de Banco Santander durante los últimos meses era la intención de convertirse en un banco previsible que no diese sorpresas -negativas- al mercado. Sorpresa o no, con la adquisición de Popular el mix del negocio de la entidad va a cambiar sustancialmente, y los analistas consideran que, cuando se logre una normalización de las ganancias, Iberia superará a Brasil como el primer mercado para el banco, algo que no sucedía desde el año 2009. Entre Brasil y el resto de Latinoamérica han copado esta primera posición durante los últimos ejercicios. Las recomendaciones de venta en Banco Santander caen a mínimos de 2016.

De acuerdo con los cálculos de Barclays, con un beneficio libre de impactos extraordinarios, el negocio en Portugal y España del banco supondría el 24% del beneficio neto, en contraste con el 14% estimado antes de la operación. Así, superaría a Brasil, que se quedaría en segunda posición con un 20%. Con estas estimaciones, Reino Unido quedaría en tercera posición. El resto de Latinoamérica y Europa Continental junto a Consumer Finance pelearían por la cuarta y quinta posición. La ampliación de capital de Santander se hará con un descuento del 19,2%.

"Esperamos que la operación sea acretiva entre un 2 y un 3% en el tiempo (...). Además, cambia el modelo tanto geográficamente como en el tipo de producto, lo que vemos como algo positivo en términos de crecimiento y rentabilidad en el medio plazo", explican desde la entidad británica. Por su parte, en Moody's creen que, a pesar de incrementar su exposición a España, "no alterará la fuerte diversificación internacional del grupo".

Además, desde la agencia de calificación resaltan que "la adquisición incrementará la presencia del Santander en algunos mercados lucrativos, lo que potencialmente aumentaría su beneficio en el largo plazo". Uno de los principales atractivos con los que contaba Banco Popular para los posibles compradores era su elevada exposición al negocio de pequeñas y medianas empresas, que ofrece rentabilidades más altas.

De acuerdo con los cálculos de Mediobanca y Berenberg, pasaría de tener una cuota en este mercado del 11% al entorno del 25%, "por lo que el poder para fijar precios del Santander en España se incrementará de manera significativa", señalan en la entidad italiana.

Mientras, en el banco alemán creen que "la operación tiene sentido estratégico", ya que "le permite ganar cuota en el mercado de pymes, que ha sido una prioridad clave para la mayor parte de los bancos españoles". El equipo de análisis de Berenberg es extremadamente negativo con respecto al Santander -como con toda la banca española-, al estimar su precio justo en los 3 euros por acción, lo que implicaría un retroceso del 50% desde los precios actuales . Aun así, la valoración del consenso de mercado está en 6,04 euros y tiene una recomendación de mantener.

Portugal también suma

Del mismo modo, la exposición con la que contaba Popular a Portugal permitirá que el porcentaje que supondrá el negocio en el país para el Santander se mantenga estable con respecto al porcentaje que se preveía antes de la adquisición.

De acuerdo con los datos de Mediobanca, el negocio portugués supondría un 6% del beneficio neto, con una aportación del entorno de los 510 millones de euros al beneficio neto esperado para 2020, el mismo porcentaje que esperaban en la firma antes de la adquisición.

En esta situación, los analistas estiman que el resultado neto del banco podría incrementarse gracias a la operación en los próximos años, si bien este efecto se vería borrado por la ampliación de capital que tendrá que llevar a cabo. En JP Morgan han cercenado sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) un 14% para este año y un 4% para 2018, si bien calculan que en 2019 el trato lo impulsará un 1%. En Norbolsa han elevado sus estimaciones de ganancias en términos absolutos para el banco un 3,4% para 2018 y un 6,8% en 2019.

Un mercado con peso

Durante los últimos años Brasil ha sido el principal sustento de las ganancias del Santander, llegando a implicar en 2012 casi el 40% de las mismas. Y con ese peso en sus cuentas, también ha sido responsable de muchos de los movimientos que ha sufrido la compañía en el parqué. Con la mejora de la economía del país -se espera que, tras dos años en recesión, en 2017 crezca tímidamente, un 0,5%-, las perspectivas para el banco han mejorado notablemente, pero la acusación de corrupción que pesa sobre Michel Temer, presidente del país, ha vuelto a poner el foco sobre el negocio de la entidad en Brasil.

"La situación supone en cierto modo un reto para las perspectivas de ganancias de Santander en el país, si bien creemos que es manejable", señalan desde Barclays. En la entidad británica creen que, en el peor de los casos, el golpe al beneficio esperado para el grupo podría caer un 4%.

