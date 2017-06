A Banca Monte dei Paschi no la quieren ni por un euro

Moody's cree que la diferencia de trato entre Popular y la entidad italiana se debe a la situación particular de la última

Una de las principales quejas de los accionistas y bonistas del Popular ha sido la diferencia de trato que ha recibido la banca italiana, que se encontraba en una situación parecida, si no peor, a la de la entidad que tuvo el dudoso honor de estrenar el mecanismo de resolución de la Junta de Resolución Bancaria. Y es que el problema de Banca Monte dei Paschi -que ha sido uno de los claros comparables de Popular durante su crisis- era que, muy probablemente, nadie la quería ni por un euro.

"La diferente aproximación de las autoridades europeas refleja las circunstancias específicas de Monte dei Paschi, particularmente su gran déficit de capital bajo los escenarios de los test de estrés. Otra diferencia clave con respecto el Banco Popular es su incapacidad para atraer compradores del sector privado. Dada su mayor ratio de pérdidas y la falta de un comprador, una resolución del banco italiano probablemente requeriría que cargasen con las pérdidas más acreedores principales, lo que socavaría la determinación de las autoridades para proteger las funciones operativas del banco", explican en Moody's Investor Services.

El tratamiento que reciben los inversores de la entidad italiana es completamente distinto del que han sufrido los del Popular. Parte de los bonistas de Banco Monte dei Paschi verán convertidos sus bonos en acciones con un valor hipotético del 75 por ciento del valor nominal de la deuda. En el caso de otro tipo de emisiones -las Tier 2-, este porcentaje serán del cien por cien del valor nominal.

La entidad italiana trató de ampliar capital por 8.800 millones, pero no fue capaz de atraer a los inversores, por lo que el sector público tuvo que acudir al rescate. A principios de este mes, la CE alcanzó un trato con las autoridades italianas para recapitalizar el banco, si bien aún no se ha determinado la cantidad exacta de capital que tendrá que aportar el Estado. Anteriormente, la cotización en bolsa de Banca Monte dei Paschi fue suspendida en diciembre de 2016. En cualquier caso, desde la agencia de calificación advierten de que "todavía tienen que conocerse muchos detalles sobre la recapitalización del banco y el precio que pondrá probablemente el mercado después de la emisión no puede ser determinado aún".

En total, la entidad italiana tiene seis emisiones de deuda subordinada por 2.100 millones. Además, tiene una emisión de deuda subordinada junior de 2.161 millones, según datos de Bloomberg.

Dos entidades por un euro

A raíz de la compra de Banco Popular por parte de Santander por solo un euro, Intesa Sanpaolo anunció hace unos días su voluntad de adquirir la parte buena de Banca Popolare di vicenza y Veneto Banca por una cantidad simbólica y sin recurrir a una ampliación de captial. Sin embargo, ha descartado encargarse de sus créditos dudosos, sus obligaciones subordinadas o sus préstamos de alto riesgo. Así los analistas creen que sería una situación de victoria sí o sí para la entidad italiana.

