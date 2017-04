CaixaBank descarta la compra de Banco Popular o Deutsche Bank

BANCO POPULAR: La banca cumple una función social. La banca es imprescindible para el desarrollo social, su financiación de proyectos industriales, científicos, de construcción, culturales,...son uno de los pilares del desarrollo social en forma de trabajo, bienestar, y prosperidad. La ausencia de banca da alas a la proliferación de mafias, prestamistas y usureros tan conocidos en la historia contemporánea, que eran la ruina de familias, de empresas,...En España y gracias a la actuación de los políticos que ha supuesto la ruina de todo el sector de las cajas publicas, nos hemos quedado sin bancos. Mientras que todos los países europeos tienen sus sistemas bancarios intactos, con perdidas pero intacto, en España prácticamente han desaparecido los bancos y lo que tenemos es de seguir así una concentración bestial. Por tanto es imprescindible que continúen todos los pocos bancos que quedan. Lo que deben de procurar es FUSIONARSE CON BANCOS EUROPEOS, pero no mas concentración. El sr. Emilio Saracho es un profesional del mundo de la banca un gran gestor, por tanto este banco esta en las mejores manos.



-El Banco Popular es un gran banco, es uno de los grandes bancos de España.Hay varios bancos españoles y extranjeros que quieren comprarlo-BBVA-Sabadel-el banco galo BNP..Esto seria motivo suficiente para que las acciones del banco popular cuanto menos reflejaran su valor real no inferior dada la concentración de las acciones de 8 ó 9 € por titulo. ¿Que es lo que ocurre para que estén hundidas?. No ocurre otra cosa que las MAFIAS BAJISTAS ven la posibilidad de ganar dinero con su acción especulativa, beneficiando a los futuros compradores, pero a la vez arruinando a cientos de miles de accionistas. Esto no es nuevo estas mafias han hundido a ABENGOA, a PRISA,a IBERDROLA RENOVABLES,al B.popular.Es una vergüenza por los métodos, la impunidad, y porque las autoridades miren a otro lado mientras cientos de miles de familias que deciden invertir sus dinero en España sean estafadas por MAFIAS que actúan en la mas absoluta de las impunidad.¿Donde esta el gobierno?¿Donde esta la autoridad CNMV?QUE PERMITE QUE CIENTOS DE FAMILIAS VAYAN A LA RUINA para beneficio de las mafias que ganan dineros de forma fraudulenta



-Esta demostrado la eficacia de la lucha anticorrupcion en España.Instamos a la fiscalia,a los cuerpos de seguridad del Estado de delitos economicos y los jueces a investigar a las MAFIAS BAJISTAS que estan hundiendo a tanto pequeño inversor mientras que ellos se forran. Sus metodos son totalmente toxicos para inversores, empresas y mercados bursatil.Estas MAFIAS BAJISTAS son empresas de capital extranjero de origen dudoso y que actuan como SICARIOS contra inversores españoles y empresas españolas.