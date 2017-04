La consejera delegada de Bankinter: "Dancausa es íntegra y honrada"

Pide "que las instituciones funcionen" y "separar los poderes"

Foto: Archivo

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, nunca elude una pregunta ni las sortea con afirmaciones huecas. Coincidiendo con la presentación de resultados del banco -disparó un 19% el beneficio- y a cuestiones directas salió en defensa de la "honradez" de su hermana, Concepción Dancausa, la delegada del Gobierno salpicada por las investigaciones en Mercamadrid, puso el dedo en las causas que impiden combatir la corrupción de raíz y defendió las ventajas de que el Popular siga su singladura independiente.

Sin paños calientes, la banquera concedió que el raudal de escándalos por corrupción "hace daño a la economía de mercado, a las empresas y, sobre todo, a las que cumplimos ortodoxamente con la norma", aunque concedió que no frenan el vigor de la economía, ni desalientan el apetito externo de los inversores por el país. Fiel a su discurso, siempre claro y en contraste con respuesta menos comprometidas del resto de banqueros en temas políticamente espinosos, reconoció vivir el goteo incesante de investigaciones con "cierto desasosiego" y el temor de que no va finalizar mientras "no se corrijan sus causas", porque hay que "hacer que las instituciones funcionen, de verdad," y "los poderes se tienen que separar".

Contra 'filtraciones' judiciales

Su erradicación pasa, añadió, por "eliminar" además la "tolerancia de la sociedad española" a este problema, al hábito de "marcar de por vida" a toda persona que aparece investigada, aunque su inocencia quede después probada y a las filtraciones judiciales de expedientes se- cretos que salen en el telediario antes de llegar a las partes investigadas y que catalogó en sí mismas de otra "pequeña corrupción".

En pleno tsunami de investigaciones a miembros del PP, el Ministerio Público ha denunciado al antiguo consejo de administración de Mercamadrid cuando Concepción Dancausa era su presidenta por irregularidades en el pago de unos alquileres. La consejera delegada de Bankinter se declaró "profundamente orgullosa" de su hermana, a la que calificó como "absolutamente íntegra y honrada", con una "vocación de servicio enorme", y lamentó que el comunicado aclaratorio emitido por la Delegación del Gobierno no se haya reflejado en los medios, a diferencia de la amplia cobertura a su investigación.

Con idéntica seguridad enfrió las especulaciones del mercado sobre grandes fusiones bancarias que reparen las fragilidades del Popular. "No veo que los grandes bancos se fusionen entre sí", estimó, si bien ve factible alguna fusión "pequeña". "No estoy pensando en que el Banco Popular se vaya a vender. Mis deseos es que salga adelante y pueda superar las dificultades, que es una de las prioridades del equipo gestor", elaboró, arguyendo que "es mucho mejor que sobreviva una entidad con su propia identidad corporativa" porque una integración supone "destrucción de muchos puestos de trabajo" y oficinas.

Bankinter se declara centrado en la integración del negocio adquirido a Barclays en Portugal y descarta pujar por Deutsche Bank, dado su modelo de muchas oficinas y un negocio en hipotecas con baja rentabilidad. "Mientras sigamos creciendo a dos dígitos no nos aporta nada una compra", zanjó.

Su beneficio escala un 18,7%

El desempeño de Bankinter ni recuerda los apuros vividos por la banca con la crisis. La rentabilidad medida sobre recursos propios (Roe) se aupó en marzo al 12% frente al 10,9% con que despidió el pasado ejercicio, cuando el sector en promedio ronda el 5-6%, y aún cuando el ratio de capital, en su expresión más exigente de CET1 fully loaded -con las reglas exigibles en 2019- se situó en el 11,3%.

La mejora pivota sobre varios pilares: un margen de intereses creciendo al 5,6% en España y que llega al 17,1% al incluir el negocio adquirido en Portugal pese a que el euribor continua hundido en terreno negativo; una recaudación por comisiones que avanza al 8% en el mercado doméstico -al 17,6 al sumar la cartera lusa-; y un ahorro en dotaciones -caen el 8,4%- por la mejora de la morosidad en toda la Península Ibérica. Su traducción a la última línea es un beneficio que sube el 18,7% en el grupo o el 15,1% excluido Portugal.

El gran motor es el negocio, que crece al 15,7% en crédito y al 24,3 ciento en recursos minoristas, y un margen de clientes en guarismos récord para Bankinter del 1,85% gracias al abaratamiento del pasivo que compensa la reducción en precios de los créditos con su adaptación al euríbor.

Dancausa llamó la atención en que crecen y, ganando mercado, sus cinco líneas estratégicas de negocio: banca privada, de empresas, la financiación al consumo, Portugal y Línea Directa Aseguradora.

Sube expectativas en Portugal

La franquicia construida en Portugal con el negocio adquirido a Barclays y que consolida desde la pasada primavera comienza a dar sorpresas positivas. Supone un 7% de los ingresos y la aspiración es que represente lo mismo que su primera organización territorial: el 15%, apuntó Dancausa. El reto primero se situaba más próximo al 10%. Por líneas de negocio, se acerca en la actualidad al 8% que aporta la financiera al consumo, frente al 20% que suma Línea Directa, el 26% de la banca comercial y el 29% de banca de empresas. "Ya gana dinero", subrayó. La franquicia generó un beneficio bruto de 3,7 millones en el trimestre, con 4.600 millones en créditos y 4.000 millones en recursos de clientes. Basa las expectativas en el desempeño observado tras relanzarla, ya que era un proyecto congelado cuando Barclays la puso en venta. Ve gran potencial en su reciente irrupción en el negocio de empresas y en ahorros de costes, introduciendo mayor eficiencia en los sistemas.

PUBLICIDAD