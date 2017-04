BBVA ganó 1.199 millones de euros hasta marzo, un 69% más

12. A ver simpático, en primer lugar baja los humos un poco, que estamos conversando no atacando.



En segundo lugar, casi todos, con estudios superiores o no, no tenemos formación financiera. Nadie te explica que es un tipo de interés de referencia, un diferencial, en base a que varía, si poner intereses de demora más una comisión por impago es una doble imposición, etc. Muchos abogados y jueces con hipotecas se han tenido que formar en ese aspecto.



En tercer lugar, el banco y el notario tienen que explicar verbalmente y por escrito de lo que se firma y de que el cliente lo entiende, máxime al tratarse de un contrato de adhesión.



En cuarto lugar, el banco no puede prevalerse de una situación de superioridad para intentar "colar" al cliente todo tipo de cláusulas en su propio beneficio. No es ético, palabra que parece que muchas personas consideran de risa. Precisamente lo contrario, cada vez redactan contratos y crean productos más complejos y pasan de puntillas sobre los riesgos o sobre las cláusulas que crean y enmascaran expresamente a su favor.



En quinto lugar, te puedo asegurar que el 90% de los clientes que firmaron hipotecas a tipo variable, solo sabían que la misma iba a variar en base al euribor, no que había topes ni de subida ni de bajada, precisamente porque eso desvirtúa la esencia del contrato: HIPOTECA A TIPO DE INTERÉS VARIABLE.