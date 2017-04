Banco Popular reduce sus depósitos en 6.400 millones desde la crisis interna

Es tirste. La verdad que en muchos casos ha sido el propio popular el que ha cancelado depósitos. A principios de 2016 iniciaron una campaña dirigida a clientes con depositos establecidos, solicitando más documentación, (de una manera muy fea por cierto porque solicitaban datos sensibles financieros y pedían que se los enviasen vía un medio electrónico tan inseguro como el correo electrónico), documentación por cierto que no habían pedido en la firma del depósito y que no tenían derecho a exigir a posteriori.



Esta gestión fue lamentable porque se la encargaron a una subempresa que no tenía coordinación alguna con el propio banco.



En fin, que yo creo que la gestión ha sido bastante mala y que se lo tienen ganado a pulso. Yo desde luego después del trato no meto un pavo allí.