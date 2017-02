Bankia se prepara para absorber BMN con una agrupación de acciones

Si que haga un contra split y prepare una gran ampliación para pagar a los viejecitos engañados que sabían donde metían el dinero con las preferentes. Pero que GRANUJAS. luego dicen que los jueces. La Ana Mato no se enteraba ni la Infanta tampoco no sabían de donde venían los millones ni los coches de lujo ni las comidas etc. pero ya digo los viejecitos si eso si lo sabían. Es una pena luchar contra el sistema.