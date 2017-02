BBVA refuerza su apuesta por Turquía al comprar otro 10% de Garanti

O tira con todo o se va, es lo que hay, lo que no tiene sentido es tener una participación del 40%, que te ha costado unos 5.000 millones, en un banco en el que supuestamente confías y sin tener el control.



Espero que "el tirar con todo" no se deba más a una cuestión de orgullo (reconocer que te vas con importantes minusvalías) o cabezonería y realmente el banco y el país merezcan la pena, aunque hoy por hoy no lo parezca.