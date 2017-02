El Popular, abocado a otra ampliación o a resignarse a la venta ordenada

Liquidación y punto que tomadura de pelo ni ampliaciones ni leches ni rescates ni nada por el estilo , está quebrado y punto a la liquidación como cualquier empresa ya está bien de socializar pérdidas.por cierto esto ya lo dije la semana pasada pero hay muchos intereses en socializar pérdidas y me inflaron a negativos , me importa un bledo los negativos a mi no me paga nadie ni tampoco me compra nadie.