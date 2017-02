La Fiscalía pide dos años de cárcel para el expresidente de Kutxabank

Comentario 1 y 2. Típico orgullo español...paleto, inculto y cobarde. ¿Alguno de los dos sabe a quién favoreció este señor? A una supuesta víctima de E:T:A . Si señores, esto debía ser lo más natural. Esta gente que había peleado tan desinteresadamente por el objetivo de liberar a los vascos del diablo nacionalista, no tenía miramientos a la hora de aprovechar prebendas públicas como contraprestación a su compromiso político.



Y lo más gracioso de todo, es que el nacionalista español se cree muy listo pero es manipulado con pasmosa sencillez. Ninguno de los dos anteriores sabía nada del caso porque no se ha puesto el foco en la noticia y ha sido así porque convenía ocultarlo no fuera a ser que mancharan la inmaculada imagen de los liberadores del pueblo vasco.



Catetooooooooos