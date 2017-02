El BCE efectuará inspecciones a los bancos con elevada carga de 'ladrillo'

Anuncia que tomará medidas si se incumplen los planes para reducirla

Foto: Archivo.

El Banco Central Europeo (BCE) está decidido a obligar a las entidades financieras a desembarazarse de la mochila de activos tóxicos que asfixia balances, se come los resultados y dificulta retornar a una rentabilidad interesante para los mercados, donde sí o sí deben acudir a emitir ingentes cantidades de deuda por guión regulatorio.

El mecanismo de supervisión único (MUS, por las siglas en inglés) ultima una guía para atajar la problemática donde parece que establecerá inspecciones in situ "periódicas" a aquellos bancos con altos niveles de impagos e inmuebles adjudicados en ejecución de deudas. Así lo apunta Sharon Donnery, subgobernadora del Banco Central de Irlanda y presidenta del grupo de trabajo creado en el seno del BCE para analizar el problema y fijar protocolos de actuación, en una publicación del propio organismo.

Penalizar la laxitud

La guía no será vinculante si bien la intención es que la apliquen en su integridad, porque forzará a explicar "cualquier desviación de la orientación y el incumplimiento puede desencadenar medidas de supervisión", detalla Donnery. "Significa -explica- que, en la práctica, si el juicio supervisor, apoyado en referencias, concluye que ciertas estrategias sobre activos improductivos no son suficientemente ambiciosas o no apropiadamente implementadas, consideraremos medidas adicionales caso por caso".

El organismo confía en que el mercado ejerza presión suficiente para empujar a las entidades a tomarse muy en serio el reto, sin descartar hacer uso del margen de maniobra que la ley le otorga para pedir un capital adicional durante el proceso de revisión y evaluación supervisora anual (Srep) cuando incumplan el ejercicio.

El MUS montó el grupo de trabajo que se ha volcado en tomar el pulso a esta gangrena y buscar soluciones en 2015; el pasado año sacó a consulta la guía, que verá la luz durante esta primavera.

La presidenta del grupo encargado de fijar las bases de actuación detalló que serán los propios bancos los que fijarán su estrategia con planes plurianuales para desprenderse de los activos con objetivos "ambiciosos y realistas". No establecerá pautas rígidas ante la realidad de que cada entidad, sus activos y el mercado en el que se desenvuelve, son distintos.

Sin embargo, el supervisor evaluará el esfuerzo, proyectado y ejecutado, comparándolo con entidades y situaciones comparables. La estrategia integral donde se retraten deberá incluir objetivos de reducción de la cartera claros por tipo de activos y añadas de adjudicación o entrada en impagos e indicadores de monitoreo, entre otros.

El MUS espera la involucración de los Gobiernos nacionales, la Junta Europea de Riesgo Sistémico y foros de la UE en esta misión. "Los poderes de supervisión por sí solos no pueden resolver este problema", emplaza Donnery, instando a los Estados a cambiar leyes, si es necesario, para facilitar la ejecución de avales o reposesión de las garantías cuando el cliente no paga para que el banco pueda enajenarlas.

Se estima que el sector europeo arrastra de 2 a 3 billones de euros en activos tóxicos -morosidad y ladrillo-, una rémora que perjudica a las cuentas y el crédito especialmente pesada en Italia, Portugal y nuestra banca. En España, la losa alcanza los 213.000 millones. La rentabilidad sobre recursos propios (Roe) de la banca española ronda el 6%, en lugar del 10% que alcanzaría, según algunos expertos, de desembarazarse del lastre, porque consume provisiones y genera costes. Solo en ladrillo, el sector apenas logró reducir un 4% su cartera entre 2011 y 2015 por la entrada de nuevos adjudicados.

