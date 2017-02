La Audiencia Nacional acusa al Banco de España y la CNMV de avalar la estafa en Bankia

Lo primero que habría que hacer es definir en qué ha consistido: 'la estafa de Bankia'; que ha habido un despilfarro de recursos públicos, puede, pero eso es otro tipo de asunto. Si como parece, la Bankia que salió de esa 'reunificación', no solo ha acabado por ser viable, sino que está volviendo a generar beneficios, a veces las re-estructuraciones de empresas en peligro no resuelven la situación en unas horas, las responsabilidades políticas son otra cosa, pero eso en este país se desconoce, se ignora, se echa tierra encima, no está claro que haya estafa, porque no hay engaños evidentes.



Un hecho a investigar sería que algo antes de empezar la crisis, en CajaMadrid empezaron a maltratar a los clientes, quizás con más saña a los que tenían cuentas más abultadas, que acabaron por irse a otras entidades, eso pudo ser parte de una maniobra para descabezar la caja, aullando: ¡Lobo!, o: ¡Ruina por mala administración!, para luego hacerse con el control y la propiedad, sin pagar, pagaba el astado, o sea, los sufridos y explotados contribuyentes, lo cual se acercaría presuntamente a la quiebra fraudulenta, y a la maquinación para alterar el precio de las cosas, como poco.