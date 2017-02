Cómo pagar grandes compras con una tarjeta de crédito

Resulta paradójico que uno de los consejos más habituales que se dan en lo que se refiere al uso de las tarjetas de crédito es el de no realizar grandes compras con ellas. Precisamente, una de las grandes ventajas de las tarjetas es el hecho de poder realizar pagos por sumas elevadas de dinero sin tener que utilizar efectivo.

Por supuesto, esos consejos están centrados más en el hecho de evitar el sobre-endeudamiento; es decir, gastar más de lo que realmente se tiene y asumir un crédito demasiado elevado. Nosotros nos sumamos a esta recomendación y te sugerimos limitar tus grandes compras a aquello que realmente puedas pagar de forma inmediata o en un plazo razonable de tiempo.

Dicho esto, vamos a comprobar cómo pagar grandes compras con una tarjeta de crédito de una manera eficiente.

Liquidación previa del saldo pendiente

Dependiendo de cuál sea el importe que vayas a tener que pagar con tu tarjeta de crédito, podría darse el caso de que no te quedará saldo suficiente para pagar con ella.

Una de las formas más sencillas de recuperar el saldo máximo sin necesidad de esperar a la liquidación a fin de mes es proceder a la liquidación anticipada del crédito dispuesto hasta ese momento con la tarjeta.

Para ello, tan sólo tienes que acceder a tu servicio de banca online en el apartado de las tarjetas de crédito y seleccionar la opción correspondiente. Obviamente, necesitarás tener saldo en tu cuenta para poder liquidar el crédito que ya hayas consumido a lo largo del mes.

Una vez hayas realizado la operación, ya podrás contar con el máximo crédito disponible y realizar tu gran compra.

Ahora bien, quizá el crédito máximo de tu tarjeta no alcance para pagar el total de la gran compra que quieres realizar.

En ese caso, tienes dos alternativas:

- Solicitar una ampliación del crédito en tu tarjeta.

- Contratar una tarjeta con un mayor límite de crédito.

Solicitud de ampliación temporal del crédito

Por lo general, las entidades bancarias contemplan la posibilidad de ampliar el crédito disponible en las tarjetas emitidas. Para ello, cada cliente tiene que solicitar de forma particular.

Dicha ampliación puede tener lugar:

- De forma temporal; esto es, para llevar a cabo una determinada operación o disponer de un mayor crédito durante un plazo específico.

- De forma permanente, en cuyo caso el límite de la tarjeta quedará ampliado de manera indefinida.

La forma más sencilla de proceder a la solicitud de la ampliación del crédito es también mediante el servicio de banca online. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario acudir al gestor personal en nuestra propia oficina.

Una advertencia: Por regla general, cualquier operación que se intente realizar utilizando una tarjeta de crédito cuyo límite no sea suficiente será denegada de forma inmediata.

Sin embargo, algunas tarjetas aceptan la superación de este límite. El problema es que después hay que hacer frente al pago de una comisión por exceder dicha limitación. Se trata de una situación que debes evitar a toda costa, dado que no hace sino encarecer tu compra de una forma innecesaria.

Tarjetas con un gran crédito disponible

Tal y como decíamos hace un momento, determinadas grandes compras pueden exigir un importe muy por encima del crédito habitual de nuestras tarjetas.

Si tu banco no acepta ampliar el límite de crédito de la tarjeta hasta el importe requerido, entonces te recomendamos conseguir una nueva tarjeta que ya disponga de un límite mayor.

A no ser que estés dispuesto a cambiar de banco, la opción más sencilla es optar por las denominadas como tarjetas de crédito sin vinculación.

¿Cuáles son las tarjetas sin vinculación con mayor crédito del mercado?

Todas estas tarjetas tienen límites crediticios muy generosos. Además, son totalmente gratuitas año tras año.

Tarjeta de crédito Oro de Wizink

La tarjeta de crédito Oro de Wizink tiene un límite de crédito de 10.000 euros

Tarjeta Barclaycard Oro

La Barclaycard Oro tiene un límite de 5.000 euros, ampliable a 7.000 euros en cado de cancelación de otra deuda pendiente en una tarjeta distinta.

Tarjeta Visa Barclaycard

El límite de crédito de la Barclaycard clásica también es de 5.000 euros pero tiene la ventaja que realizar un descuento del 1% sobre todas las compras que realices con ella.

Tarjeta Visa Evo Finance Clásica

La tarjeta Visa Evo Finance Clásica tiene un límite de crédito de 5.000 euros

Compra a plazos o liquidación a fin de mes

Una de las cuestiones que tendrás que decidir es proceder a liquidar la compra en tu cuenta corriente a fin de mes, o bien, pagarla a plazos.

Si cuentas con la liquidez suficiente, nuestra recomendación es evitar la compra a plazos siempre que sea posible. Este sencillo hábito puede supone una gran diferencia en los costes finales de tus compras.

No obstante, si careces del dinero en efectivo necesario, no te quedará otro remedio que pagar la compra poco a poco. Ahora bien, eso no significa que debas acogerte obligatoriamente a la modalidad de compra a plazos ofrecida por tu tarjeta.

Modalidad de pago a fin de mes y solicitud de préstamo

Si te es posible, te recomendamos solicitar un pequeño préstamo personal a tu banco y dejarlo depositado en tu cuenta. Hoy en día, muchas entidades pre-conceden préstamos a aquellos clientes que disponen de una nómina o pensión domiciliada en su cuenta. En estos casos, la tramitación es muy sencilla y, tratándose de importes razonables, no es necesario pasar por la notaría.

Una llegue el fin de mes, permite que el crédito de tu tarjeta sea liquidado con el importe recibido del préstamo.

Seguirás pagando tu compra a plazos, pero la diferencia de intereses entre el préstamo personal y la tarjeta de crédito será abismal.

En caso de que no puedas contar con un préstamo personal, no tendrás más remedio que acogerte a una de las modalidades de pago aplazado:

- Modalidad de pago de un porcentaje

- Modalidad de pago de una cantidad fija

Si ésa es tu circunstancia, te recomendamos hacerte con alguna de las tarjetas de crédito sin vinculación que realizan descuentos en las compras aplazadas. Al fin y al cabo, si vas a pagar a plazos, ¿por qué no obtener un pequeño beneficio por ello?

Tarjetas sin vinculación con descuento en las compras aplazadas

Tarjeta Oro Bankintercard

Esta tarjeta tiene un límite de crédito de 5.000 euros y realiza una bonificación del 5% de las copras aplazadas -durante el primer año desde la expedición de la tarjeta-, y un 3% de bonificación ?a partir del segundo año-.

Tarjeta Platinum Bankintercard

La tarjeta Platinum bankintercard también tiene un límite de crédito de 5.000 euros. Aplica un descuento del 7% en Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Hipercor, Decathlon y Makro en compras con pago aplazado; así como un 1% en el resto de compras aplazadas. La TAE es del 26,82%.

Tarjeta Visa EVO Finance Clásica

Tiene un límite de crédito de 5.000 euros y aplica un descuento del 1% sobre las compras aplazadas. La TAE es del 21% La TAE también es del 26,82%.

