El nuevo presidente de Popular decidirá si vende el banco en partes o amplía de nuevo capital

Otro artículo escrito por los bajistas.



Desde la ampliación se están haciendo las cosas diría que muy bien. Se han dotado los posibles riesgos, se ha reestructurado el negocio separando el negocio inmobiliario, se ha hecho una reducción de estructura espectacular (Territoriales, oficinas, 20% personal) y a un coste reducido, y encima no se está perdiendo cuota de mercado.



Paz mental hermanos esperemos 15 días al nuevo presidente.



Al 2. Se han dotado el 100% de las cláusulas suelo (Cosa que no han hecho algunos grandes bancos) y yo considero que no se han de devolver a todo el mundo. En mi caso se me ofreció, lo entendí y la rechacé.