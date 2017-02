Ángel Ron defiende que deja el Popular "en condiciones de seguir siendo independiente"

Conseguir que las pérdidas por acción sean equivalentes al valor de la acción es algo que no se ha dado ni en la extinta Lehman Brothers.



No se arrepiente de nada: es decir, de una exposición tóxica en ladrillo etc de 36.000 millones prestados sin ningún criterio técnico, simplemente por la ambición



trepa del comercial de turno que no ha visto un índice ecónomico en su vida.En cualquier país desarrollado este hombre y otros acabarían siendo investigados por la justicia por administración desleal y acabarían en la cárcel. Aquí se va con el superpremio.



Cualquier empresa exige que sus empleados sean titulados superiores con experiencia. En los bancos antes (ahora en unos pocos) se pasa de la red, por personas sin formación ni experiencia a puestos técnicos y de mando por enchufismo y luego los gobiernos tienen que forzar fusiones, adquisiciones que tenemos que pagar todos.



Ha sido penoso, se ha partido de un nivel de 300 millones de acciones a más de 4.000 millones, pidiendo dinero cada pocos años al accionista para fundirlo en caprichos y amiguismo clientelar.



Cualquier pyme sabe al dedillo cuanto va a ganar o perder con muchos meses de antelación:No se puede anunciar en diciembre pérdidas de 2500 millones, hace una semana que estarían en 3.000 millones y ahora salir con 3.500 millones. Es de traca, en fin..