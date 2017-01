Calculadora para cláusulas suelo: ¿cuánto le han cobrado de más?

La OCU sugiere a los clientes comprobar los importes antes de aceptar

Imagen: Getty.

Bankia ha anunciado hoy la puesta en marcha de un procedimiento exprés para que los consumidores afectados por las cláusulas suelo puedan solicitar la devolución de las cantidades pagadas de más. Según la entidad, la devolución se podrá solicitar a partir de este próximo viernes 3 de febrero acudiendo a su oficina de Bankia y rellenando una solicitud.

La OCU advierte a los afectados que puede haber casos donde Bankia no devuelva automáticamente el dinero. Según la información disponible, sólo en el caso de que estime que el cliente tiene razón y que la cláusula es abusiva, realizará una oferta. Esta oferta incluiría la devolución de las cantidades pagadas de más, junto al interés legal del dinero, que según Bankia será la misma cuantía que potencialmente podría conseguir con un fallo judicial favorable.

Además según la información dada por Bankia, se ofrecerá la opción de cobrar en efectivo o de amortizar parte del capital pendiente de pago de su hipoteca.

Verifique los importes

La OCU recomienda que, antes de firmar nada, verifique los importes que le ofrecen para saber si se ajustan a lo que ha pagado de más. Para ello la OCU ha puesto a disposición de todos los consumidores una calculadora gratuita para que puedan comprobar los importes debidos por la cláusula suelo.

Recuerde también que la entidad bancaria debe recalcularle el capital pendiente. Ya que al haber estado pagando más intereses de los que le correspondían, el capital que ha devuelto ha sido menor, por lo que el capital pendiente de amortizar, es decir, la cantidad que ahora debe al banco, es mayor que la que le correspondería si no hubiera tenido cláusula suelo.

En opinión de la OCU Bankia simplemente ha puesto en marcha el sistema de reclamación extrajudicial aprobado por el gobierno. Desde la organización valoran positivamente la iniciativa y agilidad de la entidad, que además supone el reconocimiento de la abusividad de la cláusula suelo de sus contratos.

Eso sí, la OCU pide a Bankia que no deje a ningún consumidor afectado fuera del procedimiento y que todos sus clientes puedan recuperar el dinero debido. Asimismo, espera que otras entidades sigan los mismos pasos y no obliguen a sus clientes a iniciar procedimientos judiciales para recuperar su dinero. Para conocer más sobre las cantidades debidas no dude en consultar en la web de la OCU.

PUBLICIDAD